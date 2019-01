Stenogram nagrania

Data: 2 sierpnia 2018 r.

Długość nagrania: 38 min 30 s

Miejsce: siedziba PiS, ul. Nowogrodzka, Warszawa

Osoby:

Jarosław Kaczyński (JK)

Gerald Birgfellner (GB), nazywany Gerym

Tłumaczka, wspólniczka Birgfellnera (T)

Joanna Wojnarowska, Tomasz Chentosz, Małgorzata Pietrzak-Paciorek, Mateusz Grabiec – prawnicy kancelarii Baker McKenzie

Uwaga: Cytujemy nagranie od 1. min 30. sek. Fragmenty po angielsku są przetłumaczone w nawiasach kwadratowych; angielszczyzna jest daleka od poprawności, są też luki w odczycie z powodu niewyraźnego nagrania; rozmowa po polsku jest również w wielu momentach niegramatyczna

KACZYŃSKI: 101 TYS. EURO TO SUMA DUŻA, A JESZCZE 2 MLN ZŁOTYCH

JK - To może już zaczniemy jakoś, jeśli państwo pozwolą, to ja bym powiedział państwu tak, bo tutaj są dwie sprawy, zobowiązania w firmach (niezn. słowo), które to są udokumentowane, wpływy właściwie, tylko że nie są udokumentowane jakby w relacji ze spółką (niezn. słowo), żeby to można było przenieść na spółkę Srebrna, żeby były podstawy do zapłacenia sumy, która w skali spółki jest stosunkowo duża, nie bardzo duża, no ale stosunkowo duża, bo tam jest 101 tysięcy euro plus jeszcze coś tam więcej.