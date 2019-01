On bowiem stworzył Bartłomieja M., uczynił z niego faktycznego współwładcę w Ministerstwie Obrony, który decydował o zawodowych karierach generałów i pułkowników. Kazał sobie salutować, składać raporty i tytułować przed frontem kompanii ministrem. To on po nocy wzywał oficerów i wręczał im dymisje w imieniu ministra.

Macierewicz, w przeszłości harcerski instruktor, Bartłomieja M. ukształtował. Zaangażował licealistę do pracy w swoim biurze poselskim, a następnie w podkomisji smoleńskiej. Wraz z Macierewiczem Bartłomiej M. wspinał się po szczeblach kariery. Był wzorowym przykładem polityka nowej generacji, który nie ma wykształcenia, oporów, a jedyną jego cnotą jest wierność wobec protektora.

To dzięki decyzji prezesa Jarosława Kaczyńskiego Macierewiczowi jako szefowi Ministerstwa Obrony Narodowej podporządkowana została Polska Grupa Zbrojeniowa. W momencie gdy powstawała w 2013 roku, podlegała jeszcze Ministerstwu Skarbu Państwa. Dzięki decyzji prezesa PiS stała się prywatnym folwarkiem ministra obrony, który wobec niej występował zarazem jako właściciel, sprzedawca oraz klient. Obsadzanie licznych stanowisk w PGZ stało się zaś formą umacniania wpływów szefa MON w terenie i nagród dla najbardziej zasłużonych współpracowników.