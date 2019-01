Pełna rozmowa na portalu OKO.press

Jacek Dubois tłumaczy, dlaczego doświadczony austriacki biznesmen dał się wymanewrować Jarosławowi Kaczyńskiemu. Wyjaśnia, że w grę wchodzi bliska rodzinna relacja z prezesem PiS - Gerald Birgfellner jest mężem córki Grzegorza Tomaszewskiego, kuzyna Kaczyńskiego.

- Wie, że ma do czynienia z byłym premierem, słyszy zewsząd, że to osoba numer jeden w państwie, jest przekonany o jego uczciwości. Pan Kaczyński przez kilkanaście miesięcy powtarza: masz podejmować w moim imieniu wszelkie decyzje inwestycyjne, wszystko ci gwarantuję, wszystko zależy od mnie, bo to ja tu podejmuję decyzje. Mój klient dostaje wiele dowodów, że to tak działa: wszystkie polecenia pana Kaczyńskiego są natychmiast spełniane - mówi Dubois. Dodaje, że dla jego klienta budowa K-Towers była marzeniem życia - bo chodzi o wieżowiec w centrum europejskiej stolicy.