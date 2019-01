>> Taśmy Kaczyńskiego: posłuchaj nagrania, przeczytaj stenogram

Polskim państwem rządzi dziś deweloper Jarosław Kaczyński. Przez wiele miesięcy miał trochę mniej czasu na rządzenie, bo zajmował się związaną z PiS spółką Srebrna oraz kwestią wieżowca, który chciał zbudować w centrum Warszawy. Niezależnie od działalności deweloperskiej prezes PiS współdecyduje, kto zasiada we władzach państwowych banków – bez jego zgody żadna nominacja nie jest możliwa. Wie o tym zarząd należącego do państwa Pekao SA, wie też komitet kredytowy tego banku i sam prezes Michał Krupiński. Jeśli więc prezes Kaczyński życzy sobie kredyt – na dobry początek 15,5 mln euro – to wszyscy wiedzą, że takiej prośbie nie można odmówić. Członkowie komitetu kredytowego zdają sobie sprawę, komu zawdzięczają posady.

Dlatego w marcu 2018 r. w partyjnej centrali na Nowogrodzkiej dochodzi do spotkania Kaczyńskiego, austriackiego biznesmena i powinowatego prezesa PiS Geralda Birgfellnera oraz prezesa Krupińskiego. Austriak miał zbudować wieżowiec. Osobiście rozmawiał z Krupińskim co najmniej dwa razy – w październiku i grudniu 2017 r. – i wielokrotnie z innymi przedstawicielami banku. W efekcie Pekao SA zgadza się na udzielenie pożyczki 15,5 mln euro dwóm spółkom Birgfellnera, które miały się zająć inwestycją przy ul. Srebrnej, by uniknąć pojawienia się w dokumentach samej spółki Srebrna. Pekao SA miało się też zgodzić na kredyt 300 mln euro (ok. 1,3 mld zł) – tyle miały kosztować „dwie wieże” wysokie na 190 m.