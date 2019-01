„Wiadomości” TVP 1 we wtorek w głównym wydaniu taśmom Kaczyńskiego poświęciły dwa materiały. Oba były tłumaczeniem, dlaczego to żadna afera.

Materiał „Brak rewelacji wbrew zapowiedziom” był we wtorkowych „Wiadomościach” czwarty – po relacji z akcji ratowniczej w kopalni Rudna, materiale o zatrzymaniu b. prezesa Lotosu („Akcja CBA w bastionie Platformy Obywatelskiej”) i zatrzymaniach w związku aferą w Polskiej Grupie Zbrojeniowej („Zero tolerancji dla patologii”). Przez ok. 7 minut „Wiadomości” cytowały głównie polityków PiS i tylko dziennikarzy z prorządowych mediów, którzy komentowali, że artykuł „Wyborczej” jest „kapiszonem”, że „nie ma nielegalnych działań PiS i Jarosława Kaczyńskiego” oraz że „Kaczyński jest uczciwą osobą”. Było jeszcze o „gigantycznej korupcji w warszawskim ratuszu”. Czyli PiS dobry, a PO zła.

W drugim materiale „Artykuł 'Gazety Wyborczej' to kapiszon” „Wiadomości” przez ok. 4 minuty analizowały język i zachowanie Kaczyńskiego i doszły do wniosku, że „taśmy Kaczyńskiego ocieplają jego wizerunek”. Bo „nagrania dowodzą uczciwości i kultury prezesa Prawa i Sprawiedliwości”, do spotkania doszło „nie w luksusowej restauracji, nie na cmentarzu, jak to bywało w przypadku polityków PO, ale w siedzibie PiS”, że „człowiek, który nie wie, że jest nagrywany, pokazuje, jaki jest naprawdę, a Jarosław Kaczyński błysnął poczuciem humoru”, że „politycy opozycji powinni brać przykład z prezesa PiS”, że „lider rządzącej partii zachował się absolutnie przyzwoicie, uczciwie, rozmawia językiem kulturalnym nawet w trudnej sprawie, bez przekleństwa, żadnych frykasów, żadnych ośmiorniczek, żadnego myślenia o osobistym zysku”.