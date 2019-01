Kadencja Jacka Kurskiego nienaruszalna. Krajowej Rady Sądownictwa i I prezesa Sądu Najwyższego tak. Czteroletnia kadencja Kurskiego kończy się jesienią 2020 r. Nie jest zapisana w konstytucji, jak np. kadencja I prezesa SN (sześć lat) czy członków KRS-u (cztery lata). Ale to właśnie kadencyjności w TVP PiS zaciekle broni.

„Przerywanie teraz kadencji prezesa TVP byłoby działaniem budzącym wątpliwości co do niezależności tych mediów” – oznajmił Jacek Sasin, poseł PiS-u, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, w portalu wpolityce.pl, który tak jak obóz władzy nie kwestionował przerwania kadencji instytucji zapisanych w konstytucji. (Tak na marginesie: to znaczy, że Sasin przyznaje, iż przerwanie kadencji członków KRS i I prezes SN „budziło wątpliwości co do niezależności” tych instytucji).

Zresztą Sasin nie widzi powodu, by Kurski musiał odejść („jest pytanie, czy dzisiaj są podstawy, aby tego typu decyzje podejmować”). I przekierowuje atak na media prywatne: „Jeśli mamy rozmawiać o tym, co jest w mediach, to nie możemy ograniczać się do telewizji publicznej. (...) To nie jest tak, że TVP jest medium, które w jakiś niestandardowy sposób spełnia swoją misję, a z drugiej strony mamy media, które są znakomite i bez skazy. Trzeba oceniać całość tych działań, trzeba dostrzec, że telewizja publiczna jest dzisiaj ważnym elementem pluralizmu medialnego. Obywatele mają prawo do tego, aby móc wsłuchiwać się w różne głosy i tutaj TVP spełnia ogromną rolę”.