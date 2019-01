„Nowatorskie wyroby tytoniowe” to odpowiedniki papierosów. Tytoń w nich jest podgrzewany, a nie spalany. Po to, by uwolnił nikotynę i lotne substancje, które odpowiadają za pobudzające działanie, smak i aromat zwykłych papierosów, ale bez substancji smolistych, które powstają w reakcji spalania.

Branża tytoniowa w badania nad tymi wyrobami inwestuje ogromne pieniądze (na świecie wydano na to od 8 do 10 mld dol.). To dla niej ucieczka przed zapaścią rynkową, bo cały czas rośnie liczba osób, które wybierają zdrowy tryb życia i albo rzuciły palenie, albo starają się to zrobić. Chyba udana, bo szacuje się, że produkty z tej grupy wybrało już 13-15 mln ludzi.

Ministerstwo Zdrowia: sszystkie papierosy to nikotyna

W czwartek pod obrady Rady Ministrów trafiła nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami palenia tytoniu, która reguluje te kwestie. Stanowisko Ministerstwa Zdrowia jest stanowcze. „Wyroby tytoniowe są szkodliwe dla zdrowia i należy o tym fakcie informować konsumentów” – pisze Krzysztof Jakubiak, dyrektor biura prasy i promocji resortu.