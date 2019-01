W złożonym w ostatni piątek zawiadomieniu o podejrzeniu dokonania przestępstwa przez prezesa PiS czytamy m.in.: „Jarosław Kaczyński był znany Geraldowi Birgfellnerowi od lat jako premier polskiego rządu, wieloletni poseł na Sejm RP, przewodniczący partii rządzącej i jeden z najważniejszych polityków w kraju, cieszący się nienaganną reputacją. Ponadto bliskie więzi rodzinne łączące go z Jarosławem Kaczyńskim były dla niego niekwestionowaną gwarancją, że wszystko, co mówi Jarosław Kaczyński, jest prawdą i że złożone przez niego obietnice zostaną spełnione. Faktami, które utwierdziły go w tym przekonaniu, było to, że plany opisane przez Jarosława Kaczyńskiego były natychmiast spełniane. Był świadkiem, że wszystkie polecenia Jarosława Kaczyńskiego były wykonywane przez organy fundacji, jak również spółki Srebrna. To Jarosław Kaczyński podejmował decyzje i przekazywał je właściwym osobom w organach fundacji i spółki w formie poleceń”.