Telewizja publiczna prezesa Jacka Kurskiego usiłuje od rana przejąć narrację w sprawie taśm Kaczyńskiego. TVP sama stawia się w sytuacji rzecznika władzy – patrzy na ręce dziennikarzom, by bronić dobrego wizerunku Kaczyńskiego.

Szef TVP Info objaśnia taśmy Kaczyńskiego

Samuel Pereira, szef portalu TVP Info, już parę minut po 6 rano we wtorek opublikował tekst pod tytułem „Powietrze zeszło z balonika. Po lekturze 'sensacyjnego' tekstu 'GW' o Kaczyńskim”.

Chodzi o tekst Iwony Szpali i Wojciecha Czuchnowskiego „Taśmy Kaczyńskiego. Tak prezes PiS prowadzi wielki biznes za zamkniętymi drzwiami”. Dziennikarze ujawniają kulisy negocjacji, jakie Jarosław Kaczyński prowadził w sprawie budowy wieżowców przez spółkę Srebrna.

To inwestycja warta 1,3 mld zł. „Wyborcza” opisuje rozmowy Kaczyńskiego z Geraldem Birgfellnerem, Austriakiem, który domaga się zapłaty za już wykonane prace na rzecz Srebrnej. Spółka nie chce mu zapłacić, bo prace związane z budową wieżowców zostały wstrzymane. Austriak prosi Kaczyńskiego o pomoc, ten odsyła go do sądu, choć przyznaje, że Birgfellner faktycznie zamówione przez Srebrną usługi wykonał.