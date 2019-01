Na nasz artykuł PiS zareagował dzień przed jego publikacją. „Te same plotki i spekulacje, które słyszymy od lat” - oceniła rzeczniczka PiS Beata Mazurek, zamieszczając na Twitterze odpowiedź biura klubu PiS na pytania, które przesłaliśmy Kaczyńskiemu. Mowa w niej o możliwych „reakcjach prawnych”. Naszych pytań Mazurek jednak nie opublikowała. Popołudniem w siedzibie partii na Nowogrodzkiej odbyła się spotkanie ścisłego kierownictwa PiS.

We wtorek, w porannych programach publicystycznych polityków partii rządzącej trudno było uświadczyć. „Godz. 19:58 odwołuje się jutrzejszy gość Poranka Radia TOK FM - poseł PiS” - informowała wieczorem wydawczyni programu.

Wchodzący w skład koalicji rządzącej wicepremier Jarosław Gowin, który gościł w Polskim Radiu, był oszczędny w słowach. - To jest zapis normalnych negocjacji biznesowych. Nie ma tam absolutnie nic nadzwyczajnego - ocenił. Jak mówił, jedyne, co z tego wynika, to to, że prezes PiS „zna się na biznesie i jest uczciwym człowiekiem”.