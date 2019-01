Słuchając tych taśm, ma się wrażenie, że przyłożyło się ucho do zamkniętego przed postronnym obserwatorem świata z „House of Cards”. Świata, którego się domyślaliśmy, ale nie mogliśmy go nigdy zobaczyć, a więc i w niego uwierzyć. Zza kotary widzimy „układ zamknięty”. Tyle że to nie film. To się dzieje naprawdę.

Władza służy Jarosławowi Kaczyńskiemu do zdobywania jeszcze większych wpływów, zarabiania jeszcze większych pieniędzy dla partii oraz budowy legendy własnej i swego brata. Już nie chodzi o pomniki, ale o współczesne „piramidy”, o bliźniacze drapacze chmur.

Księgowy Kaczyński

Od zarania swej politycznej kariery Jarosław Kaczyński wytwarza wokół siebie aurę idealisty, człowieka bez skazy, wolnego od pokus ascety gardzącego groszem. Obraz człowieka bez konta bankowego i bez zielonego pojęcia o finansach.

Na taśmach słyszymy prezesa. I nie jest to prezes partii. To prezes wielkiego biznesu, który ma w perspektywie transakcję na ponad 1 miliard 300 milionów złotych i zyski na poziomie ok. 81 mln rocznie. Choć nie tyle formalnie, ile faktycznie – jak sam na taśmach o sobie mówi – obawia się, że może być uważany za jednego z bardziej zamożnych Polaków. Wie, że byłaby to dla niego wizerunkowa katastrofa.