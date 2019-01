Stenogram nagrania

Data: 27 lipca 2017 r. centrala PiS, Warszawa, ul. Nowogrodzka

Czas nagrania: 1 godz. 8 min

Osoby:

Jarosław Kaczyński (JK) – rocznik 1949, prezes PiS, poseł, członek rady Fundacji Instytut im. Lecha Kaczyńskiego, pełnomocnik Fundacji na zgromadzenie wspólników spółki Srebrna

Grzegorz Jacek Tomaszewski (GJT) – rocznik 1950, zwany „kuzynem” Kaczyńskiego, cioteczny brat prezesa PiS, członek rady nadzorczej spółki Srebrna, prezes zależnej od Srebrnej spółki Forum, wydawcy „Gazety Polskiej Codziennie”, członek zarządu spółki Niezależne Słowo, wydawcy „Gazety Polskiej”, członek rady Fundacji Niezależnych Mediów

Gerald Birgfellner (GB) nazywany „Gerym” – austriacki deweloper działający w Polsce i w Czechach, od 6 czerwca 2017 do 11 lipca 2018 r. prezes spółki celowej Nuneaton powołanej przez Srebrną do realizacji budowy dwu wież bliźniaków na działce należącej do Srebrnej (niektóre uwagi GB po niemiecku trudne do odczytania, oznaczone wielokropkiem...)