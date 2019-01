Od wygranych przez PiS wyborów prezesem spółki jest Małgorzata Kujda, żona Kazimierza Kujdy. To on wcześniej rządził Srebrną, ale po wyborach w 2015 r. znowu został prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

To Kujdzie Jarosław Kaczyński powierzył Srebrną, gdy spółka powstała w połowie lat 90. Gdy prawa strona jest w opozycji, Kujda prowadzi Srebrną. Gdy prawica przejmuje stery państwa, Kujda idzie do władz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Tak było za rządów Akcji Wyborczej Solidarność i dwa razy za PiS.

Kujda, choć na Nowogrodzkiej wpływowy, nie jest znany szerokiej opinii publicznej. We władzach Srebrnej najwięcej do powiedzenia ma Janina Goss, działaczka z Łodzi, emerytowana radczyni prawna, przy Kaczyńskim od czasów jego pierwszej partii Porozumienie Centrum. Poratowała go pożyczką, gdy kilka lat temu potrzebował pieniędzy na leczenie matki. Utrzymują serdeczne relacje prywatne.