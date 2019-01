Chodzi oczywiście nie o to, jaka ta rzeczywistość jest, a jak jest wykreowana.

Ta kreacja stała się wręcz misją publiczną rządowej telewizji. Bo prezes PiS Jarosław Kaczyński uważa, że „w Polsce za pomocą telewizji można wykreować obraz, jaki się chce, bo społeczeństwo nie analizuje tego, co tam widzi, tylko przyjmuje jako prawdziwe”, że media publiczne to „osłona medialna” władzy i „kanał dotarcia do Polaków z własnym przekazem".

Jaka jest ta wykreowana rzeczywistość? Dość łatwo ją zrekonstruować, oglądając tylko codziennie wieczorne wydanie „Wiadomości” i wczytując się w tytuły materiałów. To kopalnia wiedzy o tym, jaką rzeczywistość chcą widzieć i jaką sprzedawać wyborcom dwaj prezesi: TVP Jacek Kurski i PiS Jarosław Kaczyński. Jeden zależy od drugiego. Kurski wyleci z pracy, gdy zawiedzie Kaczyńskiego. Kaczyński spadnie w sondażach, gdy zawiedzie propaganda Kurskiego. Od trzech lat ich współpraca układa się doskonale – Kurski utrzymał posadę, Kaczyński utrzymał wysokie notowania.