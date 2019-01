Reportaż wyemitowano w sobotę w programie "Superwizjer". Zabijanie chorych krów, które w slangu hodowców nazywa się "leżakami" (nie mogą same się poruszać), to zdaniem stacji bardzo opłacalny biznes. Zgodnie z prawem do ubojni można zawieźć i uśmiercić wyłącznie zwierzęta zdrowe. "Każdy kilogram wołowego mięsa zakład sprzedaje w hurcie za dziewięć złotych. Za średniej wagi zdrową krowę musi jednak zapłacić hodowcy około 2500 złotych, za krowę leżącą zaledwie 400-500 złotych. Różnica w cenie przekłada się na czysty zysk ubojni" - podają dziennikarze.

Informator "Superwizjera", który działa w branży mięsnej od wielu lat mówi, że do sprzedaży trafia większość bydła leżącego. Dopytywany, czy do handlarzy trafia też padłe bydło, odpowiada: - "Oczywiście". Dodaje, że "tak jest w całej Polsce". - Bardzo dużo jest zakładów, które się specjalizują tylko w "leżącym" bydle, bo to jest największy biznes - słyszymy. Dziennikarze podają, że "w internecie i lokalnej prasie można znaleźliśmy setki kierowanych do hodowców bydła ogłoszeń z ofertą skupu chorych krów".