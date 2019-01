Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało w Sejmie konferencję przed odbywającą się także w sobotę konwencją Koalicji Obywatelskiej. Spotkanie otworzył prezes PiS Jarosław Kaczyński, zwracał się głównie do samorządowców ze swojej partii, mobilizował, ale też wskazywał odpowiedzialnych za podziały wśród Polaków.

- Nasze społeczeństwo jest podzielone - w wielu wypadkach ten podział jest niestety ostry i prowadzi do wydarzeń, które nie powinny mieć miejsca, czasem nawet do sytuacji zupełnie nadzwyczajnych. Ale jeżeli zapytać o oczekiwania co do przyszłości, to są one w istocie dość podobne. Może właśnie dlatego niektórym tak bardzo zależy, żeby w Polsce powstawały emocjonalne podziały. Żeby to emocjonalne napięcie było tak ostre - mówił prezes PiS.

"Żeby rządzić, nie trzeba być geniuszem"

Kaczyński dodał, że "do tej pory PiS rządził przede wszystkim "na poziomie centralnym", gorzej było w samorządach. - Po wyborach ta sytuacja się zmieniła, mamy w samorządach więcej władzy. I trzeba, by to przyspieszenie rozpoczęło się także tam. Tam, gdzie rządzi PiS, powinno być już tak zawsze. To wcale nie jest takie trudne. Nie święci garnki lepią. Żeby dobrze rządzić, nie trzeba być geniuszem. Przede wszystkim trzeba być kompetentnym i uczciwym - zachęcał.