Krzysztof Parchimowicz, prezes stowarzyszenia Lex super omnia, otrzymał kolejne zarzuty dyscyplinarne – dowiedziała się „Wyborcza". Rzecznik dyscyplinarny z Białegostoku zarzuca mu naruszenie godności urzędu prokuratora. Miało do niego dojść w wypowiedziach dla programu „Czarno na białym” TVN24 w lutym 2017 r. Reportaż pokazywał, jak PiS poprzez kolejne zmiany prawa doprowadził do tego, że prokurator generalny i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro uzyskał możliwość wykorzystywania aparatu państwa w prywatnej sprawie dotyczących lekarzy zajmujących się jego ojcem (zmarł w w jednym z krakowskich szpitali), przeciwko którym rodzina Ziobrów złożyła doniesienie do prokuratury.

Parchimowicz komentował zaangażowanie prokuratury w to postępowanie, zmiany przepisów prawa poszerzające uprawnienia prokuratury i próbę doprowadzenia do wyłączenia sędzi Agnieszki Pilarczyk. Zdaniem rzecznika negatywna ocena działań Ziobry godziła w dobre imię prokuratury i „osoby Prokuratora Generalnego”.