Działacze przyjechali autokarami z całego kraju. Konwencja jest wstępem do roku wyborczego: w maju będą wybory do Parlamentu Europejskiego, jesienią do Sejmu i Senatu. W rogu kącik zabaw dla dzieci. Rzędy krzeseł ustawione w trapez, na każdym ulotka "Prawa kobiet Platforma Obywatelska", w niej zagadnienia dotyczące Polek zawarte w trzech hasłach: równość, świadomość, zdrowie. Pytanie: "Jak usunąć dyskryminację płciową?". I odpowiedź: "Może państwo - jako znaczący pracodawca - powinno dać przykład i w podległych sobie instytucjach wyrównać w górę płace kobiet i mężczyzn (za tę samą pracę), zwłaszcza w sfeminizowanych zawodach: wśród nauczycieli, pielęgniarek i pracowników opieki społecznej". Jest też manifest przypominający, że sto lat temu Polki otrzymały prawa wyborcze: "Dziś musimy wykazać się podobną odwagą. Czas skończyć z dyskryminacją kobiet w pracy, w ochronie zdrowia i w edukacji. Równość mamy zapisaną w prawie, ale zbyt często pozostaje ona teorią. Polki w wielu obszarach życia mają trudniej niż mężczyźni: zwykle dźwigają większy ciężar obowiązków rodzinnych i domowych, mniej zarabiają. (...) Zmienimy to".