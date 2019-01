Apel o odwołanie prezesa TVP Jacka Kurskiego był jednym z postulatów opozycji, z jakimi jej przedstawiciele przyszli na piątkowe spotkanie z szefem rządu Mateuszem Morawieckim. Premier w towarzystwie ministrów sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i zdrowia rozmawiał z nimi o planowanych zmianach w prawie po morderstwie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Opozycja zgodnie podkreślała, że jeśli premierowi zależy na zmianie jakości życia politycznego, to trzeba zacząć od TVP, czyli od odwołania prezesa Jacka Kurskiego.

Opozycja domaga się dymisji prezesa TVP Jacka Kurskiego

Szef klubu PO Sławomir Neumann mówi „Wyborczej”, że przekonywał premiera, że dziś telewizja publiczna to przemysłowe sianie nienawiści, odzieranie ludzi z godności, szczucie. – Jak tego nie przyznamy, to nie zrozumiemy przyczyn tego, co się stało w Gdańsku – mówi nam Neumann.