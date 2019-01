W czwartkowym tekście napisaliśmy o zeznaniach Marka Chrzanowskiego, byłego szefa KNF, który od końca listopada przebywa w areszcie. Chrzanowski miał powiedzieć śledczym, że to prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński poprosił go, by zorganizował spotkanie z właścicielem Getin Noble Banku Leszkiem Czarneckim, a potem przyprowadził bankiera do gabinetu prezesa NBP.

Spotkanie, które odbyło się 28 marca 2018 r., Czarnecki zarejestrował. Nagranie, które przekazał prokuraturze, opisaliśmy w "Wyborczej" 13 listopada. Chrzanowski podczas rozmowy w cztery oczy z bankierem proponował, by Czarnecki zatrudnił radcę prawnego Grzegorza Kowalczyka z Częstochowy na trzy lata za ok. 40 mln zł – a w zamian banki biznesmena będą miały święty spokój.

Po tej rozmowie Chrzanowski zabrał bankiera do gabinetu Glapińskiego. Prezes NBP miał wówczas pochwalić porozumienie z Czarneckim.