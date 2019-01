Szef CBA przyjął w czwartek podanie o rezygnację złożone przez dotychczasowego rzecznika prasowego służby. Stało się to miesiąc po ujawnieniu przez Onet, że Piotr Kaczorek w 2013 roku wziął w SKOK-u Wołomin kredyt w wysokości 160 tys. zł i przez kolejne lata go nie spłacał. Portal powoływał się na raport biegłego, który wyceniał majątek SKOK-u Wołomin, i podał, że do 1 lipca ubiegłego roku rzecznik CBA miał do oddania ponad 200 tys. zł.

Czytaj także: Ustanowienie komisarza w SKOK Wołomin trwało półtora roku. Czy prawo celowo napisano tak, by utrudniało kontrolę?

Urzędnik został zawieszony, a Biuro Kontroli Spraw Wewnętrznych wszczęło wobec niego postępowanie wyjaśniające, które zakończyło się w czwartek. Wynika z niego, że Kaczorek nie dopuścił się przestępstwa. Mimo to postanowił odejść z pracy, deklarując jednocześnie, że spłaci kredyt.

SKOK Wołomin upadł w lutym 2015 roku przez niespłacane pożyczki. Klienci, którzy założyli w nim lokaty, stracili oszczędności. Poszkodowanych jest łącznie 250 tys. osób. Z kasy wyprowadzono 3 mld zł.