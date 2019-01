„Data zgonu: 30 czerwca 2017 r. Godzina: 14.00. Miejsce zgonu: Gdańsk. Przyczyna zgonu: liberalizm, multikulturalizm, głupota. Organ wydający: Naród Polski”. Takie „akty zgonu politycznego” działacze Młodzieży Wszechpolskiej wystawili prezydentom miast, którzy podpisali się pod deklaracją o współdziałaniu w obszarze migracji wewnętrznych i zewnętrznych.

Wśród nich był i zamordowany podczas finału WOŚP Paweł Adamowicz. Gdańska prokuratura umorzyła sprawę zaledwie dwa tygodnie przed jego śmiercią. W uzasadnieniu napisano, że była to „forma wyrażenia poglądów politycznych” i „zasygnalizowania niezadowolenia z podejmowanych przez prezydentów miast inicjatyw”.

Opisane postępowanie jest jednym z trzydziestu, które rzecznik praw obywatelski przywołuje w piśmie skierowanym do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Większość z nich to sprawy monitorowane przez biuro RPO, ale jest i 10 wskazanych przez stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita. To zbiór spraw mowy nienawiści, w których prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania, umarzała je bądź bez zrozumiałego powodu prowadzi w sposób długotrwały.