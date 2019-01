Chodzi o główne wydanie „Wiadomości” z soboty 19 stycznia. W relacji z pogrzebu zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza „Wiadomości” dokonały manipulacji obrazem. Gdy o. Ludwik Wiśniewski wypowiadał słowa: „Człowiek, posługując się językiem nienawiści, człowiek budujący swoją karierę na kłamstwie, nie może pełnić wysokich funkcji w naszym kraju” kamera TVP pokazywała na pierwszym palnie Donalda Tuska, szefa Rady Europejskiej (3. minuta 42. sekunda nagrania).

O. Wiśniewski w rozmowie z „Wyborczą” wyjaśniał, że mówił o zasadzie. – Do głowy mi nie przyszło, by wskazywać kogoś konkretnego. Powinniśmy w końcu zrozumieć, że zrobiliśmy w Polsce piekiełko i odpowiadamy za nie wszyscy, choć oczywiście w różnej mierze. Ja też odpowiadam. Dlatego, po pierwsze, chciałem powiedzieć: postawmy kropkę, zacznijmy od początku, zacznijmy inaczej. Po drugie, jako społeczeństwo przyzwyczailiśmy się do mowy nienawiści, wrosła w nas. Musimy się obudzić, by reagować na złe słowa polityków – tłumaczył o. Wiśniewski.