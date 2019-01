Katarzyna Lubnauer w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" z końca listopada powiedziała:

- To jest afera Kaczyńskiego, nie bawmy się w eufemizmy. To on zaczął demolować instytucje państwa. To on oddał je na żer swojej partii. To ośmieliło aparat PiS do uczynienia z nich prywatnych, partyjnych folwarków. W stenogramie pojawiają się m.in. nazwiska rozmówców (...) premiera Mateusz Morawieckiego, prezesa NBP Glapińskiego, a nawet raz wspomniany jest prokurator generalny Zbigniew Ziobro. My nie wiemy do końca, kto z kim gra, ale widzimy koterie partyjne rozgrywające swoje interesy kosztem bezpieczeństwa finansów Polaków.

W piśmie, które dostała posłanka, jest informacja, że komisja etyki na posiedzeniu 17 stycznia "podjęła inicjatywę rozpatrzenia sprawy". Wnioskował o to Klub Parlamentarny PiS. Nie został jeszcze wyznaczony termin posiedzenia.

W listopadzie "Wyborcza" napisała o zawiadomieniu do prokuratury złożonym przez właściciela Getin Noble Banku Leszka Czarneckiego. Twierdzi on, że szef Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski złożył mu propozycję korupcyjną: Czarnecki nie utraci swojego banku, jeśli zatrudni w nim prawnika Grzegorza Kowalczyka.