Informację potwierdził na konferencji prasowej szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Spotkanie zaplanowano na piątek na godz. 15.30.



- Mijają dwa tygodnie od dramatycznych wydarzeń w Gdańsku. Był to czas refleksji i analizy, jakie należy podjąć działania, by taki dramat się nie powtórzył. W ramach tych prac w Ministerstwie Zdrowia i Ministerstwie Sprawiedliwości zostały wypracowane pewne propozycje legislacyjne. Ale pan premier, zanim zostanie nadany oficjalny bieg ścieżce legislacyjnej, chciałby porozmawiać z szefami klubów i kół sejmowych. Uważamy, że takie zmiany powinny zachodzić w ramach całkowitego konsensusu politycznego. Stąd zaproszenie skierowane do wszystkich formacji politycznych reprezentowanych w polskim parlamencie. Wierzę, że to kolejny krok w kierunku budowania trochę lepszej jakości życia politycznego w naszym kraju - powiedział Dworczyk.