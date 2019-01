W uchwale czytamy, że "pod rządami PiS telewizja publiczna stała się narzędziem politycznej nagonki oraz partyjnej propagandy". Polityka obecnego zarządu TVP prowadzi - zdaniem PO - do "groźnych podziałów społecznych i godzi w poczucie bezpieczeństwa Polaków".

Z tych powodów zarząd krajowy chce, by członkowie partii nie chodzili do programów telewizyjnych zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym. Bojkot ma trwać do czasu odwołania obecnego zarządu TVP oraz "ustanowienia społecznej kontroli nad telewizją publiczną". Uchwałę podpisał szef PO Grzegorz Schetyna.

W dzień śmierci Pawła Adamowicza "Wiadomości" wyemitowały materiał, w którym twierdzono, że Jerzy Owsiak miał podgrzewać emocje, a "zbyt mocnych słów" używali Donald Tusk, Radosław Sikorski i Grzegorz Schetyna.

"W TVP rozpowszechnia się nienawiść"

- Chodzi o stan mediów państwowych, a szczególnie o stan telewizji publicznej. Jeżeli śmierć Pawła Adamowicza nie stała się powodem do zmiany przygotowywania materiałów w programach informacyjnych, to trudno mieć jakąkolwiek nadzieje, że tam jeszcze chodzi o dziennikarstwo - mówi Jan Grabiec, rzecznik PO. I dodaje: - Codziennie w "Wiadomościach" i TVP Info ukazują się materiały, które są manipulacją, albo kłamstwem. W telewizji publicznej rozpowszechnia się nienawiść do opozycji, sędziów, samorządowców, niezależnych dziennikarzy i różnych grup społecznych. Z wielkim bólem niektórzy politycy PO chodzili do TVP, ale uznaliśmy, że to już nie ma najmniejszego sensu.