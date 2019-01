Procesy mają być wytoczone rzecznikowi praw obywatelskich Adamowi Bodnarowi, dziennikarzowi „Wyborczej” Wojciechowi Czuchnowskiemu i prawnikowi prof. Wojciechowi Sadurskiemu.

„Przeciwko osobom, które absurdalnie wskazywały na związek przyczynowy pomiędzy treściami publikowanymi na antenach TVP a śmiercią pana Pawła Adamowicza, zostanie skierowany pozew lub akt oskarżenia” – poinformowała telewizja. Dodała, że „od 14 stycznia [zamach na Adamowicza był 13 stycznia] stała się obiektem bezprzykładnego i niespotykanego wcześniej ataku. (...) były i są rozpowszechniane nieprawdziwe i zmanipulowane informacje. Stawiają one nadawcę publicznego nie tylko w skrajnie niekorzystnym świetle, ale czynią z niego narzędzie w trwającym sporze politycznym, przypisując mu haniebną, a zarazem nieprawdziwą rolę”.

Nienawiść, która zabiła Pawła

„Działania prawne” zapowiedział prezes TVP Jacek Kurski jeszcze w sobotę. Była to reakcja m.in. na słowa Aleksandra Halla podczas uroczystości pogrzebowych Adamowicza: – Nienawiść, która zabiła Pawła, wzbudzano i podsycano, dyskwalifikując go moralnie, przypisując mu niskie intencje i nieuczciwość. Tak przedstawiały go tak zwane media publiczne”.