TVP chce wytoczyć procesy rzecznikowi praw obywatelskich Adamowi Bodnarowi, dziennikarzowi „Wyborczej” Wojciechowi Czuchnowskiemu i prawnikowi prof. Wojciechowi Sadurskiemu – podały Wirtualnemedia

– Te osoby absurdalnie wskazywały na związek przyczynowy między publikacjami nadawcy a śmiercią Adamowicza – wyjaśnia TVP w komunikacie. Takie działania prawne zapowiedział prezes TVP Jacek Kurski w sobotę. Na Twitterze oznajmił, że „ze względu na szacunek dla majestatu Śmierci w dniu pogrzebu i Żałobę – TVP nie odpowiada dziś na fałszywe oskarżenia o JAKIKOLWIEK związek Telewizji z tą śmiercią; autorzy oszczerstw spotkają się jednak w najbliższych dniach z należną reakcją”.

„Pawła zabiła nienawiść".

To była reakcja m.in. na słowa Aleksandra Halla. Podczas uroczystości pogrzebowych Adamowicza Hall powiedział, że „Pawła zabiła nienawiść". – Jestem pewny, że ta nienawiść nie zwycięży. Zwycięży dobro, któremu służył Paweł. Nienawiść, która zabiła Pawła, wzbudzano i podsycano, dyskwalifikując go moralnie, przypisując mu niskie intencje i nieuczciwość. Tak przedstawiały go tak zwane media publiczne”.