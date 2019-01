1 ZDJĘCIE Pożegnanie prezydenta gdańska Pawła Adamowicza - serce ze zniczy w dniu pogrzebu. Kraków, Rynek Główny, 19 stycznia 2019 (Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta)

Dominikanin ojciec Wiśniewski potrzebował 5 min, by powiedzieć to, o czym przez 37 min homilii milczał abp Głódź. Ludzie czekali na mocny moralny głos Kościoła. Usłyszeli go od skromnego zakonnika, nie od metropolity.