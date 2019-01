1 ZDJĘCIE Dziennikarz TVP Michał Rachoń, podczas transmisji obchodów rocznicy katastrofy w Smoleński. Warszawa, 10 kwietnia 2017 (Fot. Bartosz Krupa/East News)

Gdy "Wyborcza" krytykuje SDP, Stowarzyszenie idzie do sądu, bo to "naruszenie jego godności i czci". Gdy Rachoń puszcza na antenie TVP antysemicki żart, SDP go broni, bo to "realizacja zasady wolności słowa". Obłudnicy.