- Twoje ideały wróciły z jeszcze większą mocą. Będę grał z Orkiestrą, będę prezesem Fundacji, bo zobaczyłem, co się dzieje obok. Mam nadzieję że miliony Polaków słuchając homilii i wystąpień weźmie sobie do serca, by stanowczo, każdej nienawiści powiedzieć "nie". Nawet ten jeden przeraźliwy incydent niech nie zmieni naszego postanowienia, że na nienawiść nie będziemy odpowiadali nienawiścią, a na przemoc przemocą - mówi w opublikowanym na Facebooku wideo.

W filmiku zwraca się bezpośrednio do Adamowicza. - Paweł, przywiozłem twoje rozliczenie z WOŚP, 5 tys. 613 zł - zaczyna swoje wystąpienie Owsiak. - To ogromna kwota, będziemy mogli za to dużo rzeczy kupić. To składowa kwoty, która zamknie finał. Rozliczenie będzie na twoim biurku - mówi.

Później wspomina moment zamachu: - Kiedy dowiedzieliśmy się o nim podczas "światełka do nieba", świat się zawalił. Paweł, skóra nam ścierpła. W żadnym scenariuszu byśmy tego nie wymyślili. A to się wydarzyło na najbardziej pokojowej imprezie - wspomina Owsiak.