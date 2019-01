Atak na Jurka Owsiaka i jego Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy TVP przypuściła 11 stycznia, trzy dni przed 27. finałem WOŚP. TVP info pokazała 1,5-minutowy filmik z cyklu „Plastusie” Barbary Pieli. Owsiak był w nim marionetką w rękach polityków, którzy kradną uzbierane datki. Na banknotach Piela umieściła Gwiazdę Dawida i Lecha Kaczyńskiego.

Kolejny program TVP, który krytykuje opozycja, ale i część posłów PiS, to poniedziałkowe główne wydanie „Wiadomości”.

Tu popłynął przekaz, że prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza zaatakował „kryminalista leczony psychiatrycznie”. Były i apele, by tej śmierci nie wykorzystywać politycznie i oskarżenie opozycji, że to ona odpowiada za nakręcanie w Polsce mowy nienawiści.

Już następnego dnia szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz wysłał do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego petycję, by odwołał prezesa TVP Jacka Kurskiego. – Po raz kolejny obecne kierownictwo telewizji publicznej uczyniło z »Wiadomości” maszynę do dzielenia Polaków, wzbudzania wzajemnej nienawiści, szczucia naszych Rodaków na polityczną opozycję. Nawiązując tym samym do najgorszych wzorców Dziennika Telewizyjnego, a po emisji wczorajszego programu – wręcz prześcigając ówczesną tubę komunistycznej propagandy” – napisał szef ludowców.