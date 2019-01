- Decyzja ministra miała być ogłoszona później. Jenoch dowiedział się o tym w środę i zdecydował, że sam się poda do dymisji, wybierając honorowe wyjście z sytuacji – mówi anonimowy informator portalu.

Będzie pełnił swoją funkcję do końca miesiąca, potem odbędzie się posiedzenie Naczelnej Rady Łowieckiej, która przedstawi trzech kandydatów na jego miejsce. Wyboru dokona Kowalczyk.

Po spotkaniu w Ministerstwie Środowiska Polski Związek Łowiecki rozesłał do okręgów łowickich informację, z której wynika, że resort środowiska „wskazuje na pilną potrzebę organizacji wieloobszarowych polowań zbiorowych na dziki, jak i potrzebę synchronizacji działań kół łowieckich dzierżawiących sąsiadujące ze sobą obwody na terenie całej Polski”. Ma to związek z afrykańskim pomorem świń.

Zarządy kół łowieckich zobowiązane są przez PZŁ do zorganizowania polowań zbiorowych na dziki w styczniu i lutym. Do końca lutego myśliwi mają zastrzelić do 210 tysięcy dzików. Przeciw temu pomysłowi protestowali myśliwi z różnych środowisk, oburzył też opinię publiczną. Równolegle z polowaniami odbywały się też ich blokady.