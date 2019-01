– Trybunał orzeka, że przepisy ustawy o IPN w części obejmującej wyrazy „ukraińskich nacjonalistów” są niezgodne z wywodzoną z konstytucją zasadą określoności przepisów prawa – przedstawiła w czwartek wyrok Julia Przyłębska.

Orzeczenie zapadło na posiedzeniu niejawnym i w czwartek jedynie zostało ogłoszone. Wydało je pięcioro sędziów – wszystkich do Trybunału wybrali posłowie PiS. Taki skład wyznaczyła prezes Julia Przyłębska, która sama przewodniczyła składowi. Nie było w nim wyjątkowo dublerów sędziów orzekających obecnie w TK.

Ustawa o IPN czekała na rozpoznanie blisko rok. Do TK skierował ją prezydent Andrzej Duda, który zaskarżył trzy przepisy. Wśród nich był dopisany do ustawy przez Ministerstwo Sprawiedliwości przepis wprowadzający karę trzech lat więzienia za przypisywanie narodowi polskiemu zbrodni nazistowskich. Za granicą odebrano go jako próbę uciszania Żydów ocalałych z Zagłady, którzy ucierpieli z rąk Polaków, a także badaczy Zagłady. Przyjęcie ustawy wywołało kryzys w relacjach Polski z Izraelem i USA.