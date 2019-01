Rafal Collins złożył wniosek z pomocą posła Kukiz’15 Andrzeja Kobylarza. Zwrócił się do posła, bo sam zgłoszenia wysłać nie może - takie uprawnienia przysługują wąskiej grupie osób, wśród których są m.in. właśnie parlamentarzyści.

Jak tłumaczy Collins, do zgłoszenia szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zainspirowały go ostatnie wydarzenia w kraju. We wtorek poinformował, że wniosek dotarł.

W poniedziałek Jerzy Owsiak poinformował, że rezygnuje ze stanowiska prezesa Fundacji WOŚP. Jak tłumaczył, powodem jest wymierzona w niego fala nienawiści, z którą mierzy się od lat.

- Ta nienawiść grzeje od 25 lat. Od tego czasu staczam boje z ludźmi, którzy mi grożą. Niestety, polski wymiar sprawiedliwości i policja sobie kompletnie z tym nie dają rady. Proszę wejść na portale prawicowe nawet dzisiaj i poczytać rzeczy na mój temat. Proszę przeczytać, co pisze jedna z posłanek. To jest ten tekst, który się sączy. Zahacza to o język nazistowski, faszystowski, o język gróźb - mówił.