Zainicjowany przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych (OFOP) list to odpowiedź na poniedziałkową deklarację Jerzego Owsiaka. Podczas konferencji szef WOŚP ogłosił, że rezygnuje ze stanowiska prezesa fundacji. - Jeśli możemy uratować jedno życie, warto, by fundacja dla niego istniała. To życie zostało stracone podczas najpiękniejszego dnia, jakim jest finał - mówił Owsiak. Kilkanaście minut wcześniej podana została informacja o śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Owsiak tłumaczył, że powodem jest wymierzona w niego fala nienawiści, z jaką mierzy się od lat. - Ta nienawiść grzeje od 25 lat. Od tego czasu staczam boje z ludźmi, którzy mi grożą. Niestety, polski wymiar sprawiedliwości i policja sobie kompletnie z tym nie dają rady. Proszę wejść na portale prawicowe nawet dzisiaj i poczytać rzeczy na mój temat. Proszę przeczytać, co pisze jedna z posłanek. To jest ten tekst, który się sączy. Zahacza to o język nazistowski, faszystowski, o język gróźb - mówił.