Postępowanie wyjaśniające zakończone właśnie przez rzecznika dotyczyło słów dr. Macieja Nawackiego z sierpnia. – Mam nadzieję, że w przyszłości osoby, które dopuszczają się łamania prawa w Polsce, spotkają się z adekwatną reakcją – powiedział Nawacki w rozmowie z TVN 24. „Mówi pan o sędziach Sądu Najwyższego?” – dopytywał go reporter. „Też – potwierdził sędzia. – Jeśli ktoś łamie prawo, nie przestrzega go, w sposób rażący łamie porządek konstytucyjny w Polsce, to spotka się chociażby z odpowiedzialnością dyscyplinarną” – dodał.

Nawacki jest prezesem olsztyńskiego sądu z nominacji Ziobry i działaczem tamtejszego Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Lecha Kaczyńskiego. W ubiegłym roku Sejm wybrał go do nowej KRS, która pomaga dziś rządowi wprowadzać zmiany w sądach. W sierpniu sędzia w mediach odnosił się do orzeczenia Sądu Najwyższego, który zawiesił kilka przepisów prezydenckiej ustawy o SN i wystąpił do Trybunału Sprawiedliwości UE z pytaniami o ich zgodność z unijnymi traktatami. Politycy PiS uznali orzeczenie SN za sprzeczne z przepisami. Nawacki nazwał je złamaniem prawa.