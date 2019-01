Panie Prezesie, czy ogląda Pan „Wiadomości” o 19.30 w TVP 1? Jeśli nie, to dlaczego? Jeśli tak, to czy obejrzał Pan „Wiadomości” w poniedziałek 14 stycznia? Jeśli jednak nie, to proszę znaleźć chwilę, by je obejrzeć. Jestem ciekawa, jak je Pan oceni, a w szczególności materiał o tym, że za mowę nienawiści w Polsce odpowiada wyłącznie opozycja, a przede wszystkim Donald Tusk, Radosław Sikorski, Grzegorz Schetyna, Bronisław Komorowski, Lech Wałęsa i Jurek Owsiak.

Czy zgadza się Pan z tą tezą? Jeśli tak, to czy Pan jakoś zareaguje, bo choć nie jest Pan ani Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, ani Radą Mediów Narodowych, to ma Pan więcej władzy niż te dwie instytucje razem wzięte.

Czy zamierza Pan uderzyć się we własne piersi i przyznać, że i Pan przemawia z nienawiścią? Nie podaję przykładów, bo zapewne swoje własne słowa Pan pamięta.

Czy zamierza Pan poradzić paru kolegom i koleżankom z partii, by się uderzyli we własne piersi (i to nie raz) i przyznali publicznie, że ich mowa jest brzydka? Nie podaję ich nazwisk, bo jestem pewna, że ma je Pan w pamięci.