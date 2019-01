1 ZDJĘCIE Warszawa, ulica Woronicza 17. Prezes TVP Jacek Kurski (Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta)

- To ostatni moment na podjęcie decyzji, by wycofać się z polsko-polskiej wojny, do której każdego dnia nawołują "Wiadomości" - mówi "Wyborczej" Władysław Kosiniak-Kamysz. Uruchomił zbiórkę podpisów pod petycją z żądaniem odwołania prezesa TVP Jacka Kurskiego.