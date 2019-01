– Plastelinowy świat stworzony przez Telewizję Polską i przez panią Barbarę Pielę to jest właśnie świat, który budzi tę nienawiść – mówił Jerzy Owsiak w niedzielę wieczorem, gdy dotarła do niego wiadomość, że nożownik zaatakował prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. – Ktoś w tym świecie z plasteliny próbuje ze mnie zrobić szubrawcę i złodzieja. Ten plastelinowy świat prowadzi do nienawiści. Musimy się wszyscy temu przeciwstawić.

Składając w poniedziałek rezygnację z szefowania fundacji WOŚP, Owsiak zwrócił się wprost do Pieli: – Uraziła mnie pani, bardzo uraziła, poczułem się jak w Auschwitz.

Młot na Owsiaka

Owsiak nawiązywał do wyemitowanego w czwartek wieczorem na antenie TVP Info filmu, który Piela wymyśliła i wyprodukowała. Półtoraminutowa animacja ukazała Owsiaka jako kukiełkę w rękach Żydów rządzących światem. Pieniądze przez niego zebrane kradnie w filmie była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz (bo według Pieli szef WOŚP zbiera je nie dla dzieci, tylko dla polityków). Na jednym z banknotów widać gwiazdę Dawida i wizerunek Lecha Kaczyńskiego.