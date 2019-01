Agnieszka Kublik: Jaka była pana pierwsza myśl, gdy usłyszał pan o ataku nożownika na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza?

Prof. Janusz Czapiński, psycholog społeczny: Że zbieramy żniwo podziałów. Strasznych podziałów nasączonych agresją ideologiczną, polityczną i religijną. I jeszcze, że to jest w jakiejś mierze również efekt obecności takiej agresji w mediach. A potem przeczytałem, co umieściła na Twitterze pani Pawłowicz, i włos mi się zjeżył na głowie, naprawdę.

A napisała tak: „Owsiak musi odejść, bo skłócanie przez niego ludzi, szczucie na innych źle się skończy. Owsiak MUSI odejść. Dla dobra sprawy i bezpieczeństwa innych".

– Czyli, że Owsiak jest temu wszystkiemu winien. To oczywiście absurd.

To nie był przypadek, że do ataku doszło w trakcie finału WOŚP i że nożownik oskarżał Platformę?

– Liczą się fakty. A faktem jest, że zrobił to na finale Wielkiej Orkiestry, bo tak zaplanował, a nie dlatego, że był jednym z kilkuset widzów w Gdańsku, którzy byli blisko estrady. A skoro zaplanował, to znaczy, że chodziło mu o to, żeby w szczytowym momencie wielkiego święta Polaków, jakim jest finał WOŚP, dokonać ataku na prezydenta Adamowicza. A to, co krzyczał - że został niesprawiedliwie skazany i potraktowany przez PO - to jest jego opowieść, żeby ten jego atak uczynić nie tylko zrozumiałym, ale także akceptowalnym przez wiele środowisk popierających PiS.