Podczas finału w Gdańsku napastnik zaatakował nożem prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Najnowsze informacje w tej sprawie w naszej relacji na żywo.

Konferencję prasową poświęconą atakowi na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza zwołał prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Wyraził wyrazy współczucia dla rodziny Adamowicza, potępił atak i zapewnił, że prokuratura robi wszystko, co w jej mocy, by wyjaśnić okoliczności ataku i doprowadzić do ukarania sprawcy.

Ziobro zasugerował także, że sprawca - który odsiedział już wcześniej w więzieniu 5,5 roku po czterech napadach na gdańskie SKOK-i i bank Credit Agricole - dostał zbyt niski wyrok. - Sprawca został skazany na karę 5 lat i 6 miesięcy. To kara, która nie jest wysoka, biorąc pod uwagę zagrożenie. Badamy tamto postępowanie, podkreślam, że rzecz działa się w 2013 r. - dodał.

"Istnieją wątpliwości co do stanu poczytalności podejrzanego"