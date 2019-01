Tekst w Money.pl można przeczytać tutaj

Jakubas jest właścicielem Grupy Kapitałowej "Multico", a jego majątek oceniany jest na ok. 1,5 mld zł. Należy do najbardziej rozpoznawalnych inwestorów w Polsce. Działa na warszawskiej giełdzie od 1998 r., ma udziały w Zakładach Azotowych "Puławy i producencie składów kolejowych Newag.

Radio ZET to jedna z pierwszych komercyjnych rozgłośni, które powstały po 1989 r. Rozpoczęło nadawanie we wrześniu 1990 r. Pomysłodawcą, twórcą i pierwszym prezesem radia był Andrzej Woyciechowski. Dziś stacja należy do grupy Eurozet wraz z Antyradiem, Meloradiem i Chillizet.

W ostatnich latach Radio ZET notowało spore spadki słuchalności. Według badania Radio Track od sierpnia do października br. stacja miała 12,3 proc. udziału w rynku słuchalności wobec 13,9 proc. rok wcześniej.

Eurozet został wystawiony na sprzedaż kilka miesięcy po kupieniu go przez Czech Media Invest od francuskiego koncernu Lagardere. Czeska firma przejęła Eurozet razem z aktywami radiowymi Lagardere w Czechach, Rumunii i na Słowacji, płacąc 73 mln euro. Transakcję ogłoszono w kwietniu br., a w czerwcu zgodę na jej realizację w naszym kraju wyraził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.