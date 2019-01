Podczas finału w Gdańsku napastnik zaatakował nożem prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Najnowsze informacje w tej sprawie w naszej relacji na żywo.

Obecnie na koncie Orkiestry jest 92,1 mln zł.



Była godzina 17, a na koncie WOŚP były już wtedy 33 mln zł. – To stan konta z zeszłego roku z godz. 20 – przypominał Owsiak. Podziękował sztabom grającym dziś na całym świecie: w Melbourne, Rotterdamie, Kijowie, Madrycie, Barcelonie, Moskwie, Oslo. – Na szczególną uwagę zasługuje ksiądz Kazimierz z Elbląga, który dziś przesypał wszystkie pieniądze z tacy do puszek WOŚP – dodał.

Odniósł się też do zaplanowanego na godz. 20 „Światełka do nieba”. Po raz pierwszy nie rozbłysły fajerwerki, ale lasery, by nie drażnić zwierząt. – Fajerwerki są problemem w sylwestra, gdy jest ich dużo. Nasze cztery minuty pokazu nie powinny być problemem, ale wpisujemy się w tę narrację. Zobaczymy, jak wyjdą lasery – tłumaczył Owsiak.