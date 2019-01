>> Relacja na żywo z 27 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

- To już 27. finał, a nadal wyzwala we mnie wielkie emocje. Polska nigdy nie pozwala się nudzić. Po raz 27. muszę udowadniać, że nie jestem wielbłądem. Choć tym razem ataków na nas jest mniej - mówi w rozmowie z "Wyborczą" Jerzy Owsiak, twórca i dyrygent Orkiestry.

I dalej: - Kiedyś nas krytykowano: „Wrzucił do puszki i rozgrzeszony”. Tak, do cholery jasnej! Tak, wrzucił do puszki i rozgrzeszony. Po trzykroć tak! Za każdy grosik ukłony bardzo niskie. Ludzie w więzieniach robią dla nas różne rzeczy. Mam powiedzieć: „Nie, nie, siedzi w ciupie, nie będę brał od niego niczego?”. Przeciwnie. Biorę i dziękuję, bo to istota pomagania – z serca.

>> "Czy będę to robił za rok lub dwa?". Cała rozmowa z Jerzy Owsiakiem