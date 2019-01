1 ZDJĘCIE Sędzia Piotr Schab (Guz/REPORTER / ADAM GUZ/REPORTER)

Powołany przez ministra sprawiedliwości rzecznik dyscyplinarny nie pociągnie do odpowiedzialności sędziów, którzy prowadzili symulację rozprawy na festiwalu Pol'and'Rock. - Postępowanie wszczęto na absurdalnej podstawie, by go potem łaskawie nie prowadzić. Celem jest wywołanie efektu mrożącego - komentują sędziowie.