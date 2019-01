1 ZDJĘCIE Myśliwi w okolicach Starościna, 28 stycznia 2018 (Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta)

Minister środowiska Henryk Kowalczyk zarekomendował Polskiemu Związkowi Łowieckiemu oraz Lasom Państwowym, by myśliwi nie strzelali do loch ciężarnych oraz prowadzących młode. Minister twierdzi, że doszło do "niewłaściwej interpretacji" listopadowego pisma resortu.