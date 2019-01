Jak podaje Polska Agencja Prasowa, ustawa ma również określić górną granicę zarobków osób zajmujących funkcje kierownicze w Narodowym Banku Polskim. Wcześniej w środę rzeczniczka PiS powiedziała dziennikarzom w Sejmie, że nie jest usatysfakcjonowana wyjaśnieniami Narodowego Banku Polskiego w sprawie wysokości zarobków w tej instytucji.

Posunięcie PiS to skutek grudniowej publikacji „Wyborczej” – ujawniliśmy, że dyrektor departamentu komunikacji i promocji Martyna Wojciechowska po podwyżce z sierpnia 2016 r. zarabia wraz z dodatkami i premiami ok. 65 tys. zł miesięcznie. Dla porównania: dyrektor tego samego departamentu za czasów poprzedniego prezesa Marka Belki zarabiał w sumie ok. 22 tys. zł miesięcznie.

Wojciechowska ukończyła filologię rosyjsko-ukraińską i podyplomowe dziennikarstwo. Od 2004 r. związana jest z PiS.

W NBP pracuje również dyrektorka gabinetu prezesa Adama Glapińskiego Kamila Sukiennik. Jej zarobków NBP nie chce ich ujawnić. Wiadomo, że zasiada w radzie nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Wielu ekspertów wskazuje, że powołanie Sukiennik do rady może być złamaniem dyrektywy unijnej, bo nie ma odpowiedniego doświadczenia – z mediów społecznościowych wiemy, że studiowała zaocznie reklamę w Wyższej Szkole Promocji.