We wszystkich szkołach ma się pojawić łącze z szybkim internetem. Coraz więcej etapów nauki ma być też objętych obowiązkowymi zajęciami z programowania

To jak nalewanie wody do basenu. Najpierw trzeba go wybudować, następnie napełnić wodą, a dopiero wtedy można uczyć dzieci pływać. Nie na sucho, ale w realnych warunkach - mówi o projekcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej minister cyfryzacji Marek Zagórski.