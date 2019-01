Wniosek został złożony w grudniu, ale dopiero dziś jego treść ujawnia Onet.pl. Posłanka 26 sierpnia ubiegłego roku podczas demonstracji zawiesiła na bramie wejściowej do bazyliki katedralnej św. Jana Chrzciciela w Toruniu plakat "Baby Shoes Remember. Stop pedofilii".

Policja uznała to za wykroczenie, ponieważ posłanka nie miała zgody "zarządzającego tym miejscem". Ale posłankę chroni immunitet, który musi jej uchylić Sejm w głosowaniu.

- Jeżeli ktoś chce mnie karać i odebrać immunitet za stawanie po stronie ofiar pedofilii, to jestem z tego dumna. Będę robić to nadal - mówi "Wyborczej" Scheuring-Wielgus.

Zarzuty tylko w Toruniu

"Baby Shoes Remember" to akcja, która narodziła się w Irlandii. Wieszanie dziecięcych bucików na murach kościołów i kuriach ma przypominać o ofiarach księży pedofilów. Chodzi w niej również o to, żeby duchowni musieli sami ściągnąć buciki z murów. Ma to symbolizować problem ukrywania przemocy wobec dzieci.